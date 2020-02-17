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مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:06 م
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فايلر
فايلر
عمر محمد
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على المثلث الهجومي الذي يخوض به مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الخميس المقبل موقعة كروية أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في السوبر المصري بدولة الإمارات.

وكشفت تدريبات النادي الأهلي في الفترة الماضية الماضية اعتماد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على النيجيري جونيور أجايي في مركز رأس الحربة في مواجهة الغريم التقليدي الزمالك ، وذلك على حساب مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء.

ويتكون مثلث هجوم الأهلي أمام الزمالك من الثلاثي الخطير محمد مجدي إفشة وحسين الشحات ، بالإضافة إلى مفاجأة أخرى هي الدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" منذ البداية في التشكيل الأساسي لفريق الأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك.

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الكلمات المفتاحية

السوبر المصري الزمالك الأهلي

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