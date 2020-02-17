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قائد طائرة إعادة المصريين من "ووهان": أصابتنا حالة من الخوف فور دخول الصين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:06 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الكابتن أشرف الهواري قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان الصينية، كواليس رحلة المصريين العائدين من منطقة "وباء" فيروس كورنا في الصين، مشيًرا إلى أنه تلقى توجيهات من الرئاسة بصفته كبير الطيارين لـ تجهيز طائرة خاصة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية بالتنسيق مع وزير الطيران المدني محمد منار، معقبا: "ده واجبنا وأقل حاجه تقدم للبلد".

وقال "الهواري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين: " عندما عرضت الأمر على زملائي الطيارين وافقوا على المشاركة لإعادة المصريين من ووهان ولم يكن عليهم أى ضغوط".

وأضاف قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان أنه "كان معهم طاقم طبي على أعلى مستوى من الكفاءة، كما تم إرسال مساعدات طبية للحكومة الصينية لمواجهة أزمة فيروس كورورنا من قبل مصر".

وتابع: "أصابتنا حالة من الخوف فور دخول المجال الجوي لمدينة ووهان لأنه لم يكن هناك أثر للحياة بها"، متابعا: " لم نرى حركة تمامًا في مطار ووهان رغم أنه معروف أنه دائما مزدحم، وكل الطائرات مخزنة بشكل يوحي من فترة طويلة.

واستطرد قائلًا: "شعرنا بفرحة كبيرة عند رؤيتنا للمصريين في ووهان وأننا نشارك في إعادتهم للوطن خاصة أن منهم سيدات حوامل"، مؤكدًا أن الضيافة الجوية تعاملت بمهنية عالية داخل الرحلة.
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الكلمات المفتاحية

ووهان مصر فيروس كورنا الصين اخبار

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