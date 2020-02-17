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الطيران المدني: تسيير خط منتظم بين شرم الشيخ ولندن أسبوعيًا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن اليوم شهد وصول أول طائرتين من بريطانيا منذ 4 سنوات لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الطيران ووزارة السياحة والأثار، لاستعادة حركة السياحة مرة أخرى بشكل طبيعي.

وتابع "مانع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن وزارة الطيران تعمل على تسيير خط منتظم بين شرم الشيخ ولندن خلال يوم 29 فبراير المقبل بشكل أسبوعي.

ولفت إلى أن الوزارة وستعمل على زيادة الرحلات طبقًا للعرض والطلب في بريطانيا خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "متوقعين حركة السياحة الانجليزية تزيد الفترة المقبلة بإذن الله".

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مصر لندن شرم الشيخ الطيران المدني اخبار

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