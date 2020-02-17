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وزير الاتصالات: قريبا تطبيق التأمين الصحي الشامل بـ 4 محافظات جديدة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:54 م
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الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الفجر الاقتصادي
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "تم عمل منظومة ميكنة كاملة للتأمين الصحي الشامل في مصر، ببورسعيد كنموذج تدريبي تبدأ منذ دخول المواطن لتلقى الخدمة حتى خروجه والمحاسبة من جانب الجهة المختصة وسيتم نشرها بكافة المحافظات".

وأوضح وزير الإتصالات خلال مؤتمر جمعية اتصال مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال العام الجاري 2020 تنفيذ المشروع في 4 محافظات جديدة وهي السويس والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.

وأوضح الوزير أنه تم البدأ بالمحافظات الأقل فى عدد السكان لسرعة التنفيذ وتدارك أية أخطاء قبل الانتقال للمحافظات ذات الكثافات السكانية الكبيرة.
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الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات محافظة بورسعيد التأمين الصحي الشامل

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