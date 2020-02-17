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التعليم: عقوبة الأغاني المتدنية داخل المدارس تصل للإنذار والخصم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنهم طالبوا معلمي التربية الموسيقية تربية الطلاب على الأغاني الراقية، متابعًا: "لدينا عجز في عدد معلمي التربية الموسيقية".

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن عقوبة الأغاني المتدنية تصل للإنذار والخصم، مؤكدًا أنه سيتم معاقبة مدير المدرسة، وأساتذة التربية الموسيقية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك تشديد في تنفيذ العقوبة، متابعًا: "إحنا تربية قبل ما نبقى تعليم".
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الكلمات المفتاحية

مصر تربية موسيقية التعليم إخصائية

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