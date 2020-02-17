مصرع طفلتين غرقًا في مصرف "المهدية" بالبحيرة

لقيت طفلتين مصرعهن، اليوم الاثنين، غرقًا في مصرف القبوة المهدية التابعة لقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير بالبحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "صابرين م.ذ" عامان، "فرحة ج.م" 4 سنوات، غرقًا بمصرف القبوة المهدية أثناء لهوهم، وتم انتشال الجثتين ونقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو المطامير المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.