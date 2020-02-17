صلاح عبدالله يرد على هاني شاكر بعد منع مطربي المهرجانات من الغناء

#إحنا_المهرجان‬⁩

‏اللي عارض واللي أيِّد

‏واللي قال المنع جيد

‏واللي زوِّدها ياسيد

‏بلَّغ عنهم النيابة

‏واللي صوَّت ليه ياهاني

‏فجأة تبقى أنت اللي جاني

‏عالأغاني والأماني

‏وعلى أحلام الغلابة

(وللحديث بقية)



لاقت التغريدة تفاعل الكثير منهم المؤيد ومنهم المعارض، حيث جائت تعليقات الجمهور كالتالي "ياعم صلاح انت عمرك بتقدم محتوي محترم وأعتقد مش هاتقبل ولادك ولا احفادك تسمع وتشوف المهازل دي، أنت اكيد مش عاجبك الفن ده بس ف نفس الوقت انت ضد المنع معظم الفنانين كده لاكن الي بيقدموه بتوع المهرجنات ده مش فن اصلا علشان يكون ليه حرية تعبير، مش فاهم انت مع ولا ضد بس باين كدا انك رافض المنع.



يذكر أن الفنان صلاح عبدالله اشتهر بالعديد من الأدوار التليفزيونية والمسرحية وقدم العديد من الأدوار الكبيرة والراقية،



شارك الفنان صلاح عبدالله، جمهوره عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، والذي نص على منع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر.وأعلن "عبدالله"، تعاطفه معهم قائلًا: