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تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:02 م
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لينين الرملي
لينين الرملي
شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
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أقام قصر السينما، حفل تأبين للكاتب لينين الرملي، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، وذلك مساء اليوم الإثنين بمقر قصر السينما في جاردن سيتي.

وشهد الحفل حضور مدير قصر السينما تامر عبدالمنعم، ولفيف من جمهور الكاتب الراحل.

وبعد الحفل، عرض القصر أحد أبرز أعمال الراحل، وهو فيلم "الإرهابي" انتاج عام 1994، والذي لعب بطولته الزعيم عادل إمام، وشيرين، وأحمد راتب، ومصطفى مدبولي، وصلاح ذو الفقار، ومديحة يسري، والفيلم من إخراج نادر جلال.
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
تأبين لينين الرملي بقصر السينما (صور)
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