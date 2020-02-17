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وزير الاتصالات يعلن عن أكبر برنامج تدريبي للشباب على استخدام التكنولوجيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:07 م
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الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
أحمد الشيخ
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن برنامج تدريبي طموح للشباب لاستخدام التكنولوجيا في مجالات أعمالهم بشكل عام، وأخر للمتخصصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم كامل من الحكومة المصرية.

وقال وزير الاتصالات خلال مؤتمر جمعية اتصال مساء اليوم الاثنين: "لا يمكن أن تقوم فى مصر صناعة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون أن يكون لدينا قاعدة عريضة ومتعمقة ومدربة من الشباب، في كافة مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو جهد كبير نستثمر فيه ميزانيات ضخمة".

وتابع الوزير: "نتطلع فى عام 2020 أن نبدأ خلق هذه المنظومة من المتدربين، وليس شرط أن يكون متخصص في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الغرض أن يستخدم تكنولوجيا المعلومات فيما يمتهنه سواء صاحب محل أو تاجر أو صانع كلا في مجاله لإدخال التكنولوجيا فى كافة المجالات ونستهدف خلال العام الجاري تدريب 60 ألف شاب عليها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حيث سنستخدم مراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية في هذا التدريب".

وأشار الوزير إلى أن هناك برنامج أخر يستهدف تدريب 20 ألف من خريجي الجامعات ليكونوا متخصصين فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مجالاتها المختلفة، ونهدف للوصول إلى 25 ألف متدرب خلال العام المقبل من خلال 6 مراكز تدريب منتشرة في 6 محافظات، وسيتم افتتاح 6 مراكز أخرى فى عام 2020.


وأضاف طلعت، طورنا فى العام الماضي 105 مركز شباب لاستخدامها في عمليات التدريب بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية،  ونستهدف تطوير 100 آخرين فى 2020 حيث تم تجهيز هذه المراكز بصالات كبيرة للحاسب الآلي والإنترنت فائق السرعة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات مراكز الشباب توظيف التكنولوجيا التدريب على التكنولوجيا

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