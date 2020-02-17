بث مباشر مباراة تشيلسي الآن| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora رابط يلا شوت

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض تشيلسي اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : ريس جيمس - أندرياس كريستينسين - أنطونيو رويديجير - أزبيليكويتا

خط الوسط : كانتي - جورجينيو - هودسون اودي - ماسون مونت

خط الهجوم : بيدرو - تامي إبراهم





- أما مانشستر يونايتد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-





حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : فان بياسكا- لينديلوف - ماجوير - لوك شو

خط الوسط : أندرياس بيريرا - فريد - خوان ماتا - برنو فيرنانديز

خط الهجوم : دانيل جيمس - انتوني مارسيال





* مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر :

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وعلى الجانب الآخر، بعد تعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع وولفرهامبتون هبط إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة متعادلاً مع الذئاب ويسبقهم فقط بفارق الأهداف.

* مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر :

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