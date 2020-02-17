Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل تشيلسي الرسمي ضد مانشستر يونايتد | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:05 م
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
Advertisements
أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كباليرو.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - كريستينسين - جيمس - روديجير.
خط الوسط : جورجينهو - كانتي - كوفاسيتش - ويليان - بيدرو.
خط الهجوم : باتشواي.

ويدخل فريق تشيلسي تلك المباراة من أجل تحقيق الانتصار وذلك خاصة بعد التعادل مع فريق ليستر سيتي في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ ساعة و 23 دقيقة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 15 ساعة

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

أتلتيكو مدريد يفقد نجمي الفريق أمام ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نشوب حريق داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. ريال مدريد يعلن تقديم الصفقة الجديدة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

08:44 م

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

07:57 م

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status