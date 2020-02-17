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تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد تشيلسي | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:02 م
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تشيلسي
تشيلسي
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - بايلي - ماجوير - لوك شاو - ويليامز.
خط الوسط : ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز - دانيل جيمس.
خط الهجوم : أنتوني مارسيال.

وتعثر أيضاً فريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بالتعادل على ملعب الأولدترافورد بنتيجة سلبية، وقدم الفريق أداء سلبي للغاية على ملعبه ووسط جماهيره.

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