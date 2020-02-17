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متحدث الإنتاج الحربي يكشف أهمية مصنع "300 الحربي" لإنتاج الذخائر العسكرية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:00 م
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الدكتور محمد بكر
الدكتور محمد بكر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الانتاج الحربي، إن الوزارة مؤسسة غير هادفة للربح ومهمتها الأساسية في المقام الأول، تلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخيرة والمعدات، وتشارك بفائض إنتاجها في المشروعات القومية والمنتجات المدينة.

وتابع "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن اليوم حدث افتتاح عدد من المشروعات في مصانع الإنتاج الحربي، سواء مصنع 144 لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، أو مصنع270 لإنتاج البطاريات.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لديها عدد كبير من المصانع لإنتاج العديد من المنتجات العسكرية أو المدنية، لافتًا إلى أن مصنع الحربي300 اليوم كشف عن انتاج اللودر المصري، والدبابة المصرية سيناء 2000.
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