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وزير الاتصالات: 1.6 مليار دولار تكلفة رفع سرعات الإنترنت في مصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:55 م
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سرعة الانترنت
سرعة الانترنت
أحمد الشيخ
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "بدأنا فى يوليو 2018 رفع سرعات الانترنت باستثمارات 1.6 مليار دولار حيث كانت السرعة فى يوليو 2018 حوالى 5.7 ميجابت/ثانية ارتفعت فى أكتوبر 2019 إلى 14 ميجابت /ثانية، فى نوفمبر 18 ميجابت/ثانية، وفي ديسمبر 2019 بلغت 26.52 ميجابت/ثانية، وسجل في يناير 2020 حوالى 28.78  ميجابت/ثانية، وسيرتفع خلال الفترة المقبلة".


وأضاف وزير الاتصالات، خلال مؤتمر جمعية اتصال مساء اليوم الإثنين، وصل ترتيب مصر إلى السادس على افريقيا بعد أن كنا فى المركز 40 في يوليو 2018 من بين 43 دولة في أفريقيا وهو كان ما لا يليق بمكانة مصر ، وتم رفع كفاءة الانترنت في مصر على مدار العامين الماضيين ونفذت المشروع   الشركة المصرية للاتصالات.
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