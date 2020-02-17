أحد العائدين من ووهان الصينة: نشعر بالفخر من موقف الدولة المصرية

أعرب الدكتور محمد بلال، أحد المصريين العائدين من مدينة وهان الصينية، عن شعوره بالفخر لما قدمته الدولة المصرية لهم من رعاية، قائلًا: أشعر بالفخر من موقف الدولة المصرية".



وأشار "بلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن كل الإمكانيات كانت مسخرة لهم، لافتا إلى أنهم كانوا متخوفين عند عودتهم من طبيعة الحجر الصحي، ولكنهم وجدوه أشبه بنزهة.



وأضاف أحد المصريين العائدين من مدينة وهان الصينية، أنه يتواصل مع زملائه في الصين، للتعرف على أحوالهم، ويرون أنه محظوظ لتصرف دولته معه.

