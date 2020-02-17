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العصار: "السيسي عايز يطير بالدولة المصرية نحو التنمية والتقدم"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:54 م
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الدكتور محمد العصار
الدكتور محمد العصار
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة تصنع الدبابات بالتعاون مع الجانب الأمريكي "M1A1"، بينما العربات المدرعة تصنيع مصري بالكامل، وهي ذات كفاءة عالية وتم اختبارها في الإمارات والسعودية وحققت نتائج تضاهي العربات العالمية.

وأضاف "العصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سعيدا بالإنجاز الذي يحدث في مصانع الإنتاج الحربي، معقبًا: "الرئيس السيسي يريد المزيد من الإنجاز.. عايز يطير بالبلد نحو التنمية والتقدم ولازم نكون على نفس مستواه".

وأشار إلى أنه تولى وزارة الإنتاج الحربي منذ 4 سنوات ولم يعين شخص واحد "بواسطة"، معقبًا: لا مجال للمجاملات.. ونعيين الكفاءات من خلال مسابقة وامتحان".

وتابع وزير الإنتاج الحربي: "طورنا برامج التدريب الحالية للوزارة واستحدثنا برامج تدريب جديدة من أجل تطوير وزارة الإنتاج الحربي".

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الكلمات المفتاحية

مصانع الانتاج الحربي العربات المدرعة الإنتاج الحربي الإمارات

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