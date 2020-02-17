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مصادر: الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة في غضون أيام

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:48 م
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رئيس الوزراء العراقي المكلف - علاوي
رئيس الوزراء العراقي المكلف - علاوي
وكالات
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أفادت مصادر نيابية عراقية، مساء اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سوف يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بعد انتهاء الاجتماع الذي جمع علاوي مع قادة الكتل السياسية في البلاد؛ لبحث أسماء الوزراء المرشحين في الحكومة الجديدة.

وقال مصدر نيابي: إن "رئيس الوزراء المكلف عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية، في إطار مباحثاته لاستكمال كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها"، مضيفاً أن "الكابينة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

ويذكر أن علاوي، قد أعلن في وقت سابق، عن طرح تشكيلته الوزارية على مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وتابع: "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيدا عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلّف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

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الكلمات المفتاحية

مصادر علاوي العراق الحكومة العراقية احتجاجات العراق

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