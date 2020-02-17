تعرف على مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بمشاركة الأهلي والزمالك

أجرت اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال رقم 38 برئاسة أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد المصرى للعبة حتى الآن ، وبرفقتها اعضاء لجنة الإحتكام بالاتحاد العربى ، مساء اليوم بأحد فنادق مدينة نصر قرعة البطولة التى تنطلق بعد غد الأربعاء على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وصالة نادى المقاولون العرب بالجبل الاخضر خلال الفترة من 19 وحتى 27 فبراير الجارى ، بمشاركة 17 فريقا عربيا بعد إعتذار ناديى الأهلى والهلال السعوديين عن المشاركة فى اللحظات الأخيرة ، ويمثل مصر فى البطولة ناديى الأهلى والزمالك ، وتبدأ المنافسات من الساعة الثاتية بعد الظهر وتختتم فى السابعة مساء يوميا خلال فترة الأدوار التمهيدية للبطولة ، على أن تحصل الفرق المشاركة على راحة سلبية يوم الأثنين 24 فبراير قبل انطلاق الأدوار النهائية.



واسفرت القرعة عن وقوع أندية الاهلى المصرى والسيب العمانى وخبيل اليمنى واساريا الليبى فى المجموعة الأولى ، والهلال الليبى وشباب الاهلى الإماراتى والاهلى البحرينى والعربى القطرى وخدمات جباليا الفلسطينى فى المجموعة الثانية ، والزمالك ووادى موسى الأردنى وغاز الجنوب العراقى والسلام العمانى وبنى ياس الإماراتى فى المجموعة الثالثة ، والبيشمركة العراقى وسنجل الفلسطينى وكاظمة الكويتى فى المجموعة الرابعة والأخيرة .



ويشهد اليوم الأول للبطولة الذى يقام بعد غد الاربعاء ، عن مواجهة الهلال الليبى مع شباب الاهلى الاماراتى ، والاهلى البحرينى مع العربى القطرى فى المجموعة الثانية على صالة المقاولون العرب ، ويلتقى البيشمركة العراقى وسنجل الفلسطيني فى المجموعة الرابعة على نفس الصالة ، فى حين يلعب نادى غاز الجنوب العراقى مع السلام العمانى فى المجموعة الثالثة ، والسيب العمانى مع الأهلى المصرى على ملعب الصالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، ويقام حفل الافتتاح فى الساعة السابعة مساء ، والذى يتضمن طابور عرض للف ق المشاركة فى البطولة ، ويعقبه فى الثامنة مساء لقاء إفتتاح البطولة بين الزمالك المصرى مع فريق وادى موسى الأردنى .



حضر مراسم القرعة الدكتور فراس محمد الفالح "تونس" رئيس لجنة الاحتكام ، والاعضاء أمين آليا جبور "لبنان" ، والدكتور عياد على المصراتي "ليبيا" ، ومحمد حسين الرفاعى "الأردن" ، والدكتور عامر حميد الطوقى "عمان" ، وعبد الله محمد العدوان "السعودية" ، وعبد المجيد عبد العزيز جراد "تونس" ، وأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة العليا للبطولة مقررا للجنة ، وعادل عبد الكريم البناء "البحرين" .