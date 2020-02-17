بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مذبحة مرتقبة في ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.









ووفقاً لموقع الدون بالون الإٍسباني، فإن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقد محادثات مع بيريز رئيس النادي في الساعات الماضية وأبلغه بقائمة الراحلين عن الفريق.









واضاف الموقع، أن زيدان أبلغ بيريز بضرورة بيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بجانب الاستغناء عن ماريانو دياز وخاميس رورديجيز بشكل نهائي، وخروج إبراهيم دياز ولوكا يوفيتش على سبيل الإعارة الصيف المقبل.







