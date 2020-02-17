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وزير الإنتاج الحربي: نصنع الدبابات والعربات المدرعة في 20 شركة مصرية (فيديو)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:45 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي إن الوزارة منذ بداية يونيو 2014 تغيرت بشكل كبير، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو قائد المسيرة ويوجه ويحفز ويحل كل المشكلات الخاصة بالوزارة".

وأضاف "العصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، ان الهدف الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة، معقبًا: "ثقافتنا أن لا نعلن على كل ما ينتج في الإنتاج الحربي.. وما يعلن فقط مشاركة الوزارة بمنتجات في الحياة المدنية ولذلك المواطن اعتقد البعض أن الوزارة تركت التصنيع الحربي وانشغلت بالموضوعات المدنية."

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لديها 20 شركة تقوم بتصنيع كل الدبابات والعربات المدرعة، والكباري الخاصة بالقوات المسلحة بالإضافة إلى أجهزة الاتصال اللاسلكية والمدافع والذخيرة بالكامل.

وتابع: "هذه المعدات يتم إنتاجها بسواعد وتكنلوجيا مصرية، كما نقوم بتطوير الأسلحة والمعدات الحربية"، مؤكًدا أن مصنع "300" مصنع عملاق لإنتاج الذخائر.
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الكلمات المفتاحية

المدرعات العصار الدبابات الإنتاج الحربي

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