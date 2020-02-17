زوجة أحد العائدين من ووهان بعد خروجه من الحجر الصحي: "تخن"

قالت أماني، زوجة أحد المصريين العائدين من مدينة وهان الصينية، إن زوجها عاد للمنزل، وبصحة جيدة، معقبة ضاحكة: "حساه تخن".



وأشارت "أماني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن الأتوبيسات نقلت المتواجدين بالحجر الصحي إلى ميدان عبدالمنعم رياض، وأسرهم كانت في انتظارهم، مضيفة: "الملوخية كانت مستنياه في البيت".



وقد عقبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على انتهاء فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى أنه يوم مميز، ومختلف، وعظيم، موجهة رسالة إلى المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، رسالة للمصريين العائدين من ووهان، رسالة قائلة: "حمدلله على سلامتكم، وبلدكم مهتمة بيكم"، مؤكدة أن القيادة السياسية تهتم بأبنائها في الداخل، وحريصة على أبنائها في الخارج.

