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الكونجرس الأمريكي يشيد بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه بالمملكة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:29 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أشاد وفدا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في السعودية.

واستقبلت الهيئة العامة للترفية الوفد في مقر الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية، واستقبلهم غسان خان وعدد من المسؤولين.

واطّلع الوفد خلال الزيارة، على ما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من جهود أسهمت في تطوّر وحراك هذا القطاع الحيوي بالمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأبدى الوفد إعجابهم بما رأوه خلال هذه الزيارة، مشيدين بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في السعودية، بعد ذلك توجه الوفد لزيارة منطقة الرياض بوليفارد.

وكما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم الاثنين، مع وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.


كما بحث الجبير مع الوفد الأمريكي مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.


وسبق أن استقبل عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس.


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الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة المملكة الكونجرس الامريكي الترفية أقل

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