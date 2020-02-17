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رسميا.. ريال مدريد يعلن تقديم الصفقة الجديدة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:33 م
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بوابة الفجر
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موعد الإعلان عن الصفقة الجديدة وتقديمها أمام وسائل الإعلام بشكل رسمي.

وكتب نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي: "سيتم تقديم اللاعب رينيير جيسوس كارفاليو غدا الثلاثاء، 18 فبراير الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة في المنصة الشرفية باستاد سانتياجو برنابيو".


وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أعلن عن ضم البرازيلي الموهوب رينيير جيسوس لاعب خط وسط فلامنجو، بعقد يمتد حتى 6.5 سنوات أي إلى يونيو 2026.


وتوصل ريال مدريد لدفع 30 مليون يورو لنادي فلامنجو البرازيلي وسيكون الشرط الجزائي في عقده بقيمة 35 مليون يورو

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