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ننشر موعد افتتاح جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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تشهد مستشفى عين شمس التخصصي في العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير الجاري افتتاح جناح العمليات الكبرى داخل المستشفى والذي يضم عدد ١١ غرفة عمليات.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتور علي الأنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي.
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مصر مستشفى عين شمس التخصصي عين شمس اخبار

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