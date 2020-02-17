Advertisements
ننشر موعد افتتاح جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي
الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:35 م
Advertisements
أية حمروشي
Advertisements
تشهد مستشفى عين شمس التخصصي في العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير الجاري افتتاح جناح العمليات الكبرى داخل المستشفى والذي يضم عدد ١١ غرفة عمليات.
وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتور علي الأنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي.
وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتور علي الأنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي.
Advertisements