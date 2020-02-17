الكويت تصدر إجراءات جديدة لمواجهة فيروس "كورونا"

ووجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ؛ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا، والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد المجلس الكويتي على البعثات الدبلوماسية تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، في إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على أن يكون سفر الموظفين في مهمات رسمية للضرورة فقط.

كشف مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، عن عدة إجراءات لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ومنها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.





وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، على ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.





وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.