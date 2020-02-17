أحمد موسى: لو كل واحد أعطى إنتاجية 5 ساعات في اليوم سنحقق الاكتفاء

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي "مصنع 300" الحربي التابع لشركة "أبوزعبل" للصناعات المتخصصة قائلًا: " مصر لا تستورد كل شىء وهناك وزارة تسمى الإنتاج الحربي تعمل على تصنيع منتجات للقوات المسلحة فضلًا عن منتجات للمجتمع المدني من هيئات ومصالح حكومية".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الإنتاج الذي تقوم به الوزارة تصنيع حقيقي، موضحًا أنه يتم إنتاج مدرعات وأسلحة متطورة وذخيرة، معلقًا: "مصر تصنع الأسلحة الحربية منذ سنوات وليس من اليوم".



وتابع: "بلادنا لديها تصنيع حقيقي ولكن ليس كافٍ ولابد من الوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج"، معقًبا: "نحتاج خبرات وأيادي عاملة وفلوس كثيرة عشان نقدر تحقق إنتاج جيد".



واستطرد الإعلامي قائلًا: لو كل واحد فينا أعطى إنتاجية 5 ساعات في اليوم سوف نكتفي ذاتيًا"، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى عمل حقيقي.

