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مواجهات قوية لسمسطا وناصر بنى سويف وغارب بالقسم الثالث
الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:31 م
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محمد الحسيني
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تقام غدا الثلاثاء منافسات الاسبوع 20 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، وتشهد مباريات المجموعة إثارة ومتابعة كبرى بجميع المباريات قبيل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة وفى ظل ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود أو بمنطقة الهروب من قاع جدول المجموعة .
سمسطا متصدر المجموعة بقيادة مديره الفنى على حسن يحل ضيفا ثقيلا على نظيره راس غارب بمباراة هامة للفريقان ، ويسعى أبناء سمسطا لخطف الثلاث نقاط للاحتفاظ بالصدارة فيما يسعى راس غارب للاستمرار بالمنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية بملعبه ووسط جمهوره .
فيما يستضيف ناصر بنى سويف شقيقه الواسطى الرياضى بمباراة ديربي بنى سويف ، ويامل ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى اقتناص الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر ، فيما يخوض احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى المباراة بشعار لا بديل عن الفوز للعودة للصدارة .
ويستضيف مركز شباب ببا نظيره مركز شباب الفيوم بمباراة مهمة خاصة لأصحاب الأرض الباحثين عن طوق النجأة للهروب من قاع الجدول .
ويحل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب ضيفا على مطرطارس .
فيما يستضيف اطسا شقيقه سنورس الرياضى بديربي أبناء الفيوم ويحل طامية ضيفا على مركز شباب ابشواى .
فيما لن يلعب ابو كساة مباريات بتلك الجولة .
ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث
1 - سمسطا 32 نقطة
2 - مطرطارس 31 نقطة
3 - عاملين غارب 31 نقطة
4 - الواسطى 30 نقطة
5 - راس غارب 27 نقطة
6 - طامية 26 نقطة
7 - ابو كساة 24 نقطة
8 - ساحة الفيوم 23 نقطة
9 - اطسا 20 نقطة
10 - ابشواى 18 نقطة
11 سنورس 17 نقطة
12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة
13 - ببا الرياضى 9 نقاط
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