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مواجهات قوية لسمسطا وناصر بنى سويف وغارب بالقسم الثالث

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:31 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام غدا الثلاثاء منافسات الاسبوع 20 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، وتشهد مباريات المجموعة إثارة ومتابعة كبرى بجميع المباريات قبيل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة وفى ظل ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود أو بمنطقة الهروب من قاع جدول المجموعة .

سمسطا متصدر المجموعة بقيادة مديره الفنى على حسن يحل ضيفا ثقيلا على نظيره راس غارب بمباراة هامة للفريقان ، ويسعى أبناء سمسطا لخطف الثلاث نقاط للاحتفاظ بالصدارة فيما يسعى راس غارب للاستمرار بالمنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية بملعبه ووسط جمهوره .

فيما يستضيف ناصر بنى سويف شقيقه الواسطى الرياضى بمباراة ديربي بنى سويف ، ويامل ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى اقتناص الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر ، فيما يخوض احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى المباراة بشعار لا بديل عن الفوز للعودة للصدارة .

ويستضيف مركز شباب ببا نظيره مركز شباب الفيوم بمباراة مهمة خاصة لأصحاب الأرض الباحثين عن طوق النجأة للهروب من قاع الجدول .

ويحل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب ضيفا على مطرطارس .

فيما يستضيف اطسا شقيقه سنورس الرياضى بديربي أبناء الفيوم ويحل طامية ضيفا على مركز شباب ابشواى .

فيما لن يلعب ابو كساة مباريات بتلك الجولة .


ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 32 نقطة

2 - مطرطارس 31 نقطة

3 - عاملين غارب 31 نقطة

4 - الواسطى 30 نقطة

5 - راس غارب 27 نقطة

6 - طامية 26 نقطة

7 - ابو كساة 24 نقطة

8 - ساحة الفيوم 23 نقطة

9 - اطسا 20 نقطة

10 - ابشواى 18 نقطة

11 سنورس 17 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط
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