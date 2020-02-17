مواجهات قوية لسمسطا وناصر بنى سويف وغارب بالقسم الثالث





تقام غدا الثلاثاء منافسات الاسبوع 20 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، وتشهد مباريات المجموعة إثارة ومتابعة كبرى بجميع المباريات قبيل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة وفى ظل ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود أو بمنطقة الهروب من قاع جدول المجموعة .



سمسطا متصدر المجموعة بقيادة مديره الفنى على حسن يحل ضيفا ثقيلا على نظيره راس غارب بمباراة هامة للفريقان ، ويسعى أبناء سمسطا لخطف الثلاث نقاط للاحتفاظ بالصدارة فيما يسعى راس غارب للاستمرار بالمنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية بملعبه ووسط جمهوره .



فيما يستضيف ناصر بنى سويف شقيقه الواسطى الرياضى بمباراة ديربي بنى سويف ، ويامل ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى اقتناص الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر ، فيما يخوض احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى المباراة بشعار لا بديل عن الفوز للعودة للصدارة .



ويستضيف مركز شباب ببا نظيره مركز شباب الفيوم بمباراة مهمة خاصة لأصحاب الأرض الباحثين عن طوق النجأة للهروب من قاع الجدول .



ويحل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب ضيفا على مطرطارس .



فيما يستضيف اطسا شقيقه سنورس الرياضى بديربي أبناء الفيوم ويحل طامية ضيفا على مركز شباب ابشواى .



فيما لن يلعب ابو كساة مباريات بتلك الجولة .





ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث



1 - سمسطا 32 نقطة



2 - مطرطارس 31 نقطة



3 - عاملين غارب 31 نقطة



4 - الواسطى 30 نقطة



5 - راس غارب 27 نقطة



6 - طامية 26 نقطة



7 - ابو كساة 24 نقطة



8 - ساحة الفيوم 23 نقطة



9 - اطسا 20 نقطة



10 - ابشواى 18 نقطة



11 سنورس 17 نقطة



12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة



13 - ببا الرياضى 9 نقاط