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إسماعيل يوسف: الجبلاية تنتظر السوبر المصري للإعلان عن تأجيل القمة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:29 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرارهم بشأن مواجهة الأهلي يوم 24 في قمة بطولة الدوري.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، أنهم لم يرسلوا خطابًا رسميًا إلى اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن وطلبوا تأجيل اللقاء بصورة شفهية فقط.

وتابع "اللجنة المؤقتة أصدرت بيان أكدت أن المباراة ستقام في موعدها بشكل طبيعي".

وأكمل "معلومات لدي أن اللجنة المؤقتة تؤجل الإعلان عن تأجيل مباراة القمة إلى ما بعد مواجهة السوبر المصري بسبب رؤيتهم لردود الأفعال".

وأشار إلى أن تحديد موعد 24 خاطىء من البداية وكان يجب اللجنة المؤقتة أن تضع في اعتبارها موعد لقاء الذهاب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويخوض الزمالك مواجهة الترجي التونسي يوم 28 من الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.
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