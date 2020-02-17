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أحمد خالد صالح فخور بمشاركتي بفيلم "العارف"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:26 م
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احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
فايقة محمد
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أعرب النجم أحمد خالد صالح، عن سعادته بمشاركته في فيلم "العارف"، حيث طرح برومو الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
 
وعلق "خالد"، قائلاً: "فخور ومبسوط بمشاركتي في فيلم بالجودة والاحترافية العالمية دي، ملقتش ليا ولا فريم في التيزر واكتشفت اني أنا وأحمد فهمي شبه بعض".

ولاق البرومو إعجاب الكثير وهنأه عدد كبير من متابعيه ومن ضمنهم خطيبته الفنانة هنادي مهني فكتبت "مبروك يا أحمد" ورد عليها قائلاً: "الله يبارك فيكي يا حياتي". 

فيلم العارف يعد الأضخم انتاجاً في السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره في أربع دول" مصر، إيطاليا، ماليزيا، بلغاريا " إضافة إلي استعانة بعض الشركة المنتجة بمجموعة من مصممين عالمين لتنفيذ المشاهد الخطرة

فيلم العارف مقرر طرحه عيد الفطر المقبل بدور العرض السنمائي ويشارك في بطولته أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفي خاطر، أحمد خالد صالح ومجموعة من النجوم كضيوف شرف علي رأسهم الفنان محمد ممدوح تايسون.

يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح، مسلسل "الآنسة فرح"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة أسماء ابو اليزيد وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.
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