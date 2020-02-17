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صدمة في الهلال.. آخر تطورات إصابة عبد الله عطيف

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تعرض عبد الله عطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى إصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، على ملعب آل راشد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

كشفت إدارة نادي الهلال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعرّض عبدالله عطيف لإصابة في الركبة أثناء مجريات لقاء الفريق أمام شباب الأهلي".

وتابعت: "عطيف سيجري أشعة الثلاثاء على موضع إصابته؛ والتي هي إصابة صعبة بالتأكيد، وربما نفتقد جهودة لفترة من الوقت".

وأضافت: "تدخلات لاعبي شباب الأهلي على لاعبينا كانت عنيفة في كثير من فترات اللعب وأعتقد أن ذلك غير مبرر".

ومن المتوقع أن يغيب عطيف عن مباراة الهلال ونظيره الاتحاد، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح يوسف جابر أهداف اللقاء لصالح شباب الأهلي عند الدقيقة 24، قبل أن يدرك الهلال التعادل عن طريق الفرنسي جوميز بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله سيباستيان جيوفينكو ليضعها في شباك المنافس عند الدقيقة 37.

أحرز جوميز الهدف الثاني له وللهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 72.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، خلف باختاكور الأوزبكي بفارق الأهداف.
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