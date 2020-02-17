"خبير اقتصادي" يكشف سر احتلال الملاحة المصرية المرتبة الأولى أفريقياً

عقب الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، على احتلال مصر المكانة الأولى أفريقيًا والثانية عربيًا بمؤشر اتصال خطوط الملاحة المنتظمة، قائلًا: "هذا المؤشر مصر حققت فيه تطور مستمر، وتفوق فيه على المغرب وجنوب أفريقيا".



وتابع "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الاثنين، أن هذا المؤشر يرتكز على عدد السفن في كل بلد، وعدد الشركات التي تقدم خدمات منظمة في موانئ البلد، مشيرًا إلى أن مصر تحقق زيادة مستمرة في هذا المؤشر، مستفيدة من ديناميكية التطوير في قناة السويس.



ولفت إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية المرتبط بالسفن والتجارة هام جدًا في الاقتصاد المصري، وكل تطور في هذا القطاع يزيد من الأنشطة الاقتصادية بصورة كاملة.

