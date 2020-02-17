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كأس السوبر الافريقي مع بعثة الزمالك في الإمارات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:14 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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حرص مسئولو نادي الزمالك على إصطحاب كأس السوبر الافريقي مع بعثة الفريق إلى الإمارات، إستعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في السوبر المصري.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في السوبر المصري.
وحصد الزمالك مؤخرًا بطولة السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1.

وفضل مسئولو الزمالك إصطحاب كأس السوبر الافريقي مع بعثة الفريق إلى الإمارات كنوع من أنواع تحفيز اللاعبين والشد من آزرهم لتحقيق الانتصار على الأهلي.

وشهدت مباراة السوبر الافريقي تألق المغربي أشرف بن شرقي بشكل كبير والذي سجل هدفين في ثلاثية الزمالك.
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