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الجامعة العربية ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:20 م
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الأمين العام لجامعة الدول العربية - أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية - أبو الغيط
وكالات
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الاثنين، إنه "رحب بالخطوة التي تحققت يوم أمس الأحد، بالتوصل إلى اتفاق لتبادل أعداد كبيرة من الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية".

وجاء ذلك أثناء استقبال أبو الغيط، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، في مقر الأمانة العامة للجامعة؛ حيث هنأ الأمين العام للجامعة، المبعوث الأممي على نجاح جهوده المتواصلة على هذا المسار، والتي استمرت لعدة أشهر وعبر ثلاث جولاتٍ من المُباحثات.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن "أبو الغيط عبّر عن أملِه أن يُمثل هذا التطور خطوة على طريق خفض التصعيد العسكري بما يُسهم في زيادة فُرص التسوية السلمية للنزاع اليمني".

كما أكد أبو الغيط على أن هذه التسوية سوف تصبُ في النهاية في صالح الشعب اليمني، الذي تحمل ويلات الحرب وكلفتها الإنسانية الباهظة عبر السنوات الماضية، ومُشدداً على أهمية أن تحقق التسوية أيضاً الأمن لجيران اليمن، وأن تضمن استقلال هذا البلد وسيادته.

وكان أمين عام الجامعة العربية، قد التقى قبل يومين، المبعوث الأممي إلى سوريا جيير بيدرسون، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي يُعقد في ألمانيا سنوياً، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الحرب في سوريا، واحتمالات التسوية السياسية، وأعرب الأمين العام خلال اللقاء عن قلقه إزاء الكلفة الإنسانية الكبيرة للعمليات العسكرية في إدلب.

ولفت إلى أن القضاء على العناصر الإرهابية هو أمرٌ مطلوب، ولكن يتعين تحقيقه من دون التسبب في أزمة إنسانية كبرى تطال الملايين من السوريين، مُضيفاً أن التدخلات الخارجية لا زالت تزيد من تعقيد الوضع السوري.

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الكلمات المفتاحية

الحوثيين الحكومة اليمنية الجامعة العربية أبو الغيط

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