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قوات الامن الخاصة السعودية تعلن فتح باب القبول لوظائف رتبتي (جندي/جندي اول) العسكرية | اعرف الآن الشروط وموعد التقديم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:23 م
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قوات الامن الخاصة
قوات الامن الخاصة
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قوات الامن الخاصة السعودية تعلن فتح باب القبول لوظائف رتبتي (جندي/جندي اول) العسكرية | اعرف الآن الشروط وموعد التقديم

قامت قوات الامن الخاصة السعودية برئاسة أمن الدولة، اليوم الإثنين الموافق 17/2/2020، بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبتي (جندي/جندي اول) العسكرية للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الامن الخاصة.

وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية خلال السطور التالية، شروط التقديم في وظائف قوات الامن الخاصة السعودية وموعد ورابط التقديم:

شروط التقديم في وظائف قوات الامن الخاصة:
-  أن يكون المتقدم سعودي الأصل ويستثني من نشاء مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

- إن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

- أن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

- أن لا يقل التقدير عن جيد.

- حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظامًا.

- إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

- على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، علمًا بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

تاريخ أو موعد التقديم على وظائف قوات الامن الخاصة:-
ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات القبول في وظائف قوات الامن الخاصة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 29/6/1441 هـ من الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 3/7/1441 هـ الساعة 10 صباحًا.

قوات الامن الخاصة
وتعتبر قوات الامن الخاصة هي أحد فروع أمن الدولة، وتملك العديد من المهام الأمنية العليا ومن أبرزها حماية بعض السفارات السعودية خارج البلاد، قبل أن تتولى مسؤولية حماية السفارات الأجنبية داخل السعودية.

تشكلت النواة الأولى لقوات الامن الخاصة عام 1382هـ في شكل قوات سرية ينحصر دورها في حراسة ولي العهد، وفي عام 1383 تم تسميتها بقيادة حرس ولي العهد، وتغير المسمى إلى "سرية وزارة الداخلية" في عام 1386، وتولت حراسة وزارة الداخلية ومنشآتها، وحماية بعض الشخصيات الهامة، ومساندة أجهزة الأمن الأخرى.

وتغير المسمى مرة أخرى في عام 1398، وأصبح "قوات الامن الخاصة"، وتوسعت دائرة مهامها الشرطية على نطاق واسع.

قوات الامن الخاصة السعودية تعلن فتح باب القبول لوظائف رتبتي (جندي/جندي اول) العسكرية | اعرف الآن الشروط وموعد التقديم

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