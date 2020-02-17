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مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في بورسعيد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
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لقي طفل في السنة الرابعة من عمره، مصرعه، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطه من مرتفع الطابق الثالث بعقار في شارع الجمهورية وعبدالسلام عارف بمحافظة بورسعيد.

واستقبلت مستشفى "آل سليمان" المصاب يحيى أحمد شتا 4 سنوات، وصل عن طريق الأهالي وبالكشف الطبي عليه تبين وجود كسر بقاع الجمجمة.

وتبين من الكشف بأن الحالة العامة سيئة ويحتاج إلى عناية مركزة أطفال، وعلى الفور تم تحويله لمستشفى السلام بورسعيد، لاستكمال العلاج ولكنه توفي متأثرًا بإصابته.
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