السودان: قد يحاكم البشير أمام محكمة الجنايات الدولية





قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، مساء اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى مدينة لاهاي؛ لمحاكمته أمام الجنائية الدولية أو أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في الخرطوم".





ويذكر أن محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، محمد الحسن الأمين، قد لفت في وقت سابق، إلى أن "تسليم البشير للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني".





كما شدد الأمين، على أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.





ويواجه الرئيس السوداني السابق البشير عدة اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي قام في إقليم دارفور عام 2003.





وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناء على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010.



