Advertisements
Advertisements
Advertisements

السودان: قد يحاكم البشير أمام محكمة الجنايات الدولية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:03 م
Advertisements
الرئيس السوداني المعزول - البشير
الرئيس السوداني المعزول - البشير
الفجر
Advertisements

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، مساء اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى مدينة لاهاي؛ لمحاكمته أمام الجنائية الدولية أو أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في الخرطوم".

ويذكر أن محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، محمد الحسن الأمين، قد لفت في وقت سابق، إلى أن "تسليم البشير للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني".

كما شدد الأمين، على أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.

ويواجه الرئيس السوداني السابق البشير عدة اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي قام في إقليم دارفور عام 2003.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناء على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محكمة الجنايات الدولية السودان البشير

أخبار تهمك

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ حوالي 3 ساعات

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجنائية الدولية تطلب البشير وتحذر أي دولة من إيوائه

السودان ترفض تسليم "البشير" للجنائية الدولية: يخضع لمحاكمة عادلة

العسكري السوداني: سنبُث محاكمة البشير على الهواء

ملف البشير أمام المحكمة تمهيدا لمحاكمته الأسبوع المقبل

"الثراء الحرام".. التفاصيل الكاملة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

"الحرية والتغيير" تسلم رئيس وزراء السودان قوائم مرشحيها للحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

06:11 م

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status