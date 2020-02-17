نائب محافظ الدقهلية يناقش ملف النظافة مع لجنة الهيئة العربية للتصنيع



وأكد "الشيخ" على ضرورة تكثيف سيارات نقل المتولد اليومي من النقاط الوسيطة المؤقتة بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع إلى المدفن الصحي لحين الانتهاء من تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة حتى لا تتأثر منظومة النظافة بالمحافظة.



والجدير بالذكر أن اللجنة قامت بمعاينة مقالب القمامة القديمة الموجودة ببعض مراكز المحافظة لوضع خطة لنقلها الي المدفن الصحي او تأهيلها والاستفادة من ارض المقالب العشوائية في مشروعات للنفع العام.

شدد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية على نقل المتولد اليومي للقمامة من النقاط الوسيطة إلى المدفن الصحي حتى لا تتأثر منظومة النظافة.جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ الدقهلية بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع لجنة وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع والمكلفة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمعاينة كافة مصانع تدوير القمامة بالمحافظة للوقوف علي الكفاءة الفعلية لها وتحديد الية تطويرها.وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف الحالي لمصانع تدوير القمامة وطاقتها الاستيعابية لاستقبال المتولد اليومي من القمامة وآلية تطويرها لتطابق المواصفات العالمية.