Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. قطع وضعف المياه على 12 منطقة بالقاهرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:15 م
Advertisements
قطع وضعف المياه
قطع وضعف المياه
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع وصعف المياه عن بعض المناطق بالمحافظة من الساعة 10 صباح غد الثلاثاء، حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

 مناطق الانقطاع هي: "امتداد رمسيس 1 و2- عمارات المهمات- عمارات الجبل الأصفر- وزارة المالية- جامعة الأزهر- الماسة".

مناطق ضعف المياه هي: "محطة الدمرداش- سكة الوايلى- منشية الصدر- شارع القائد- دير الملاك".

وأوضحت الشركة، أن انقطاع المياه يأتي نظرًا لقيامها بتخفيض الضغوط لعدايتين قطر 800 مم أعلى نفق المترو القديم، بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية عمارات المهمات شارع القائد سكة الوايلي دير الملاك جامعة الأزهر امتداد رمسيس الخليفة المأمون الجبل الاصفر

أخبار تهمك

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ حوالي 3 ساعات

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك

منذ 33 دقيقة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على مناطق انقطاع المياه بالقاهرة اليوم

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

عاجل.. قطع المياه عن الزمالك

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة غدًا الجمعة

من العاشرة صباح الغد.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

06:11 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status