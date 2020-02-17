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طلائع الجيش يقصي مصر المقاصة من الكأس ويصعد لدور الـ8

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أقصى فريق طلائع الجيش نظيره  مصر المقاصة بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كاس مصر .

وسجل كيفن موهيري هدف المباراة الوحيد بعد استغلال خطأ أحمد عادل عبدالمنعم.

وألغى حكم اللقاء هدف شيميلس بيكلي بداعي التسلل بعد انفراده بمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يلتقي طلائع الجيش مع الفائز من بيراميدز والإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة .
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