العراق.. مشادات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد





وقعت صدامات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن، اليوم الإثنين، بالقرب من نفق التحرير في بغداد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وتشهد العراق أزمة داخلية غير عادية مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر لما يقرب من 500 متظاهر، ويطالب المحتجون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يقولون إنها فاسدة، وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، خاصة من إيران والولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي): إنها "استقبلت مزاعم موثوقة عن استهداف متظاهرين سلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني ببغداد مساء 14 و15 و16 فبراير الجاري، مما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل".





وأضافت يونامي: أن 150 شخصًا على الأقل أصيبوا في محافظة كربلاء خلال يناير وحده، بسبب استخدام أساليب مشابهة.





و دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، في وقت سابق اليوم، استخدام بنادق صيد وخراطيش صيد الطيور ضد المتظاهرين السلميين في بغداد، وحثت الحكومة على حمايتهم.





وقالت جينين هينيس-بلاسخارت: إن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة ذات هوية غامضة، وولاءات غير واضحة، هو مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم"، مضيفة " يجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".



