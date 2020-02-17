أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 "، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل
الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
47.23
|
14.43
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29
|
13.23
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.33
|
12.63
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42
|
10.83
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55
|
8.42
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.61
|
7.22
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.469
|
448.92
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58
|
101.05
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939
|
14.435
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
7 فبراير
|
8.32
|
10.70
|
12.48
|
14.26
|
6 فبراير
|
8.33
|
10.71
|
12.50
|
14.26
|
5 فبراير
|
8.36
|
10.75
|
12.54
|
14.34
|
4 فبراير
|
8.49
|
10.92
|
12.74
|
14.56
|
3 فبراير
|
8.45
|
10.87
|
12.68
|
14.49