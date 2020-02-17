Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 في الكويت

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020  "، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب الاثنين 17-2-2020 في الكويت

 وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت  في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

  أسعار الذهب الاثنين 17-2-2020 في الكويت


 

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

47.23

14.43

اسعار الذهب عيار 24

43.29

13.23

سعر الذهب عيار 22

41.33

12.63

اسعار الذهب عيار 21

35.42

10.83

اسعار الذهب عيار 18

27.55

8.42

سعر الذهب عيار 14

23.61

7.22

سعر الذهب عيار 12

1.469

448.92

اسعار أوقية الذهب

328.58

101.05

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.435

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 فبراير

8.32

10.70

12.48

14.26

6 فبراير

8.33

10.71

12.50

14.26

5 فبراير

8.36

10.75

12.54

14.34

4 فبراير

8.49

10.92

12.74

14.56

3 فبراير

8.45

10.87

12.68

14.49

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى الكويت سعر الذهب في الكويت الدهب فى الكويت اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى في الكويت اسعار الذهب بمحلات الذه اسعار الذهب اليوم فى في الكويت اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 13 ساعة

قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك

منذ نصف ساعة

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في الكويت

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في الكويت

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في الكويت

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الكويت

اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في الكويت

اسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020 في الكويت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

06:11 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status