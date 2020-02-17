الصين: اجتماع خاص لبكين وآسيان حوب الوضع مع فيروس "كورونا"





قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، مساء اليوم الاثنين، إن رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وبكين، ستعقدان اجتماعًا خاصًا لوزراء الخارجية بشأن فيروس "كورونا" الجديد.





وذكر شوانغ، في تصريح صحفي: "سيتوجه وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى فيينتيان عاصمة لاوس يومي 19 و21 فبراير الجاري؛ للمشاركة في اجتماع مشترك لوزراء خارجية الصين وآسيان حول الوضع مع فيروس كورونا"، موضحاً أنه منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد، كانت الصين ودول آسيان على اتصال وتفاعل وثيقين.





وأضاف: "حقيقة أن قرار الجانبين عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية، مثل هذا الوقت القصير تدل على تصميمنا على التغلب على الصعوبات من خلال الجهود المشتركة".





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الوقت انتقل الفيروس للعديد من الدول.





وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصًا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.





وفقا لمنظمة الصحة العالمية تم اكتشاف 683 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.



