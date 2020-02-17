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البابا تواضروس يستقبل سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:03 م
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اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين،ـ فاسيل جبرسيلاسي تكلي سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة السفير الإثيوبى لقداسة البابا تواضروس الثانى، كانت للتعارف.

وحرص البابا تواضروس على منح سفير إثيوبيا الجديد كتيب عن رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وساد اللقاء حالة من الود المتبادل.
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الكلمات المفتاحية

سفير إثيوبيا الجديد رحلة العائلة المقدسة البابا تواضروس الثاني

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