البابا تواضروس يستقبل سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين،ـ فاسيل جبرسيلاسي تكلي سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة السفير الإثيوبى لقداسة البابا تواضروس الثانى، كانت للتعارف.



