Advertisements
البابا تواضروس يستقبل سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة
الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:03 م
Advertisements
ماريان ناجى
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين،ـ فاسيل جبرسيلاسي تكلي سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة السفير الإثيوبى لقداسة البابا تواضروس الثانى، كانت للتعارف.
وحرص البابا تواضروس على منح سفير إثيوبيا الجديد كتيب عن رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وساد اللقاء حالة من الود المتبادل.
Advertisements