محافظ البحر الأحمر: أتوبيس لنقل التلاميذ من التجمعات البدوية بمرسى علم

استجاب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال تفقده اليوم الاثنين، وترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، لقرى مدينة مرسى علم، لمطالب أهالي المدينة والقرى بتوصيل التيار الكهربائي وربطه على الشبكة الموحدة.



وكلف المحافظ قطاع شبكات الكهرباء بالالتزام بتوصيل التيار الكهربائي دون انقطاع على مدار الـ24 ساعة، لمدينة مرسى علم وقراها والتجمعات البدوية، كما وجه بتوفير أتوبيس من الوحدة المحلية بمرسي علم لنقل الطلبة والتلاميذ من التجمعات البدوية شمال وجنوب مرسي علم حرصًا على عدم تسرب الطلبة من التعليم.



رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.