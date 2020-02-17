حسن عيد يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "أسود فاتح".. وأتمنى تقديم شخصية كفيف

الفجر الفني

في البداية ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "أسود فاتح"؟







ما الشخصية التي تقدمها خلال المسلسل؟



أجسد شخصية "محامي" يدعى "عادل" يعمل لصالح الفنان شريف سلامة الذي يجسد شخصية باسم "سيف" واقوم بتنفيذ كافة أعماله خلال أحداث المسلسل.





كيف كان استعدادك للشخصية؟



عمومًا اي شخصية بقدمها ببدأ بالبحث في المجال الذي يخص الشخصية، فمثلًا انا لدي صحاب محامين او مهندسين بستعين بواحد منهم أذا كان الدور متعلق بمهنه من مهنهم، لذلك انا رجعت لأكثر من واحد من صحابي الي بيعملوا بمهنة المحاماه وبدأت أعرف المواد القانونية والقضايا التي تتعلق بالشخصية والأزمات في التي يمرون بها في حياتهم، وجمعت أكبر قدر من المعلومات وبحاول أوظفها من خلال الدور.





هل بدأت تصوير المسلسل؟



بالفعل بدأت التصوير وانتهينا من تصوير مشاهد داخل ديكور الفيلا وانتقيلنا لتصوير المشاهد الاساسية داخل ديكور الشركة.





ما رأيك في الوسط الفني حاليًا؟



الوسط الفني حاليًا يعيش فترة نشاط وحركة عكس السنوات السابقه، فبدأت الأعمال الدرامية والسينمائية تكثر وترجع بقوة وتجذب الجمهور لمشاهدة هذه الأعمال، لذلك انا متفائل خير بعودة الوسط الفني بقوة، وانا سعيد بالأعمال التي تتضمن موضوعات التي تخدم بلدنا وتظهر دور الجيش والشرطة المصرية، ولاسيما الموضوعات التي يكون لها أهداف إيجابية في بناء البلد.





ما هي شروطك لقبول العمل؟



لدي العديد من الشروط التي على اساسها أختار العمل من ضمنها أن يكون السيناريو مكتوب بحبكة درامية جديدة وقوية والحوار جيد بحيث أستطيع أن اتخيل الشخصيات عندما اسمع الحوار بأذاني واعرف هذه الشخصية بتنتمي لمي، وأن يكون السيناريست لديه خبرة قوية بالعمل موضحًا ذلك"انا بحب السيناريست اللي بيعطيني أحداث غير متوقعة".





ما العمل الذي أحدث طفرة في مشوارك الفني؟



كل الأعمال التي قدمتها أحدثت طفرة في مشواري ولكن أهمها مسلسل "أدم وجميلة" و"يونس ولد فضة".





ما أقرب الأعمال لقلبك؟



كل الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، ولكن مسلسل "أدم وجميلة ووش تاني وعيون القلب" أقرب لقلبي.





ما الشخصية التي تتمنى تقديمها؟



أتمنى تقديم شخصيات كثيره جدًا مثل شخصية سيكو او شخصية مركبة وشخصية كفيف فانا بحب العب الشخصيات الصعبة التي يكون لديها أبعاد ودراسه لان الشخصيات الصعبة هي التي تظهر قوة وخبرة الممثل وليس الشخصيات الكوميدية على الرغم من صعوبة الكوميديا.





مين من الفنانين تتمنى العمل معه الفتره المقبلة؟



اتمنى العمل مع كل الفنانين المتميزين من ضمنهم الزعيم عادل امام وأحمد عز وأحمد حلمي ومحمد هنيدي، واتمنى أن أكرر التجربة مره آخرى مع الفنان كريم عبد العزيز الذي سبق وتعاونت معه في مسلسل "وش تاني".





ماذا عن أعمالك السينمائية القادمة؟



انا الفترة السابقه اعتذرت عن عديد من الأفلام التي عرضت عليا بسبب ضعف في الورق والمنتج لم يكن على درايه بالسوق الفني او السينما عمومًا لذلك قررت وضع قواعد للعمل في السينما من ضمن هذه القواعد أن يقوم ببطولة الفيلم نجوم كبار ومخرجين كبار والورق يكون قوي والمنتج لديه خبره بالسوق، وحاليًا جاري التحضير لفيلم سينمائي يقوم بإنتاجه فنان ولكن لا استطيع الإفصاح عنه الآن.





ماذا عن أعمالك المسرحية القادمة؟



بدأنا عمل بروفات لمسرحية قوية ولكن الآن توقفنا عن عمل هذه البروفات وسنعود للبروفات بعد عيد الفطر.





هل في نصيحة قيلت لك ومازالت تسير عليها حتى الآن؟



في كثير من النصائح قدمت لي من ضمنها "البحر الهادئ لا يصنع بحارًا مهارًا" موضحًا ذلك قائلًا:"بمعني كل ما تبقى الدنيا هادئة عندك انت نفسك مش هتتعلم ولم تصبح مهارًا فلازم البحر ميبقاش هادئ لان في ظل هذا بتأخذ خبره وواعي ونضج فني وانساني وفكري".





ما المهنة التي تحب مزاولتها غير الفن؟



انا خريج تجارة 2005 ولم أراء نفسي في مهنة غير الفن فلو في مهنة أختارها هيكون التأليف في نفس المجال.





هل السوشيال ميديا لها دور في نجاح الفنان؟



السوشيال ميديا لها دور ولك ممكن أن يكون في نجاح الفنان بس وليس عامل اساسي للنجاحه فهمكن تساهم في نجاحه وشهرته، ولكن لأسف في نسبة كبيرة جدًا من الذين يعتمدوا على السوشيال ميديا بيختفوا بعد فترة، وحاليًا السوشيال ميديا بدأ يتوغل فيها شخصيات لا تمس للوسط الفني بإي صلة، وأيضًا كل الي بيطلع منها بتكون عباره عن ظواهر مؤقته الا لو كان فنان بجد هو اللي بيستمر، فمثلًا من ضمن الشخصيات اللي ظهرت واختفت الخليل كوميدي.





ما طموحك في مجال التمثيل؟



المشكلة أن مجال التمثيل بحر مش بينتهي وطموحي أني اشرف بلدي وأقدم عمل بيناقش مشكلة عربية في دول أوروبا واخذ جائزة على هذا العمل.

استطاع الفنان حسن عيد، أن يحقق نجاحًا خلال تواجده في الوسط الفني، ودخل قلب الجمهور بكل بساطة من خلال أدواره المتميزة والمتنوعة، حيث قدم العديد من الأدوار التي تركت بصمة في الوسط الفني.وتحدث حسن، لـ""، عن تفاصيل مسلسله الجديد "أسود فاتح"، وعن أعماله السينمائية القادمة، إلي نص الحوار...هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في مسلسل "أسود فاتح" من أهمها أن شركة إنتاج استاذ صادق الصباح وشقيقه انور الصباح كبيرة جدًا وبتهتم إنتاج العمل على أكمل وجه، بالأضافة لفكرة المسلسل القوية التي كتابها المؤلف شريف يسري ووأشرف عليها امين جمال والمخرج كريم العدل، لاسيما الدور الذي اجسده خلال المسلسل كبير وجديد لم أقدمه من قبل، وايضًا المسلسل يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين المتميزين الذي يحققون نجاحات كبيره.