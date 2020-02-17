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وزارة الصحة تتخذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف الدكتور سميح غزال، المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية، عن تجهيزات وزارة الصحة للمستشفيات، بما يمكنها من مواجهة أى مشكلات وبائية، ومنها فيروس كورونا.

وأضاف أن فحص المريض يتم من لحظة دخوله للمستشفى، مضيفا أنه في حال وجود أعراض تنفسية على المريض يتم تحويله لمسار خاص للتحقق من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه حال الاشتباه بإصابة المريض بفيروس كورونا يتم عزله داخل القسم المخصص للحالات المشتبه به، مؤكدًا أن المستشفيات تمتلك من التجهيزات ما يمكنها من مواجهة هذا المرض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس كورنا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة.

وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين، بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ونصحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.


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وزارة الصحة فيروس كورونا فيروس كورنا السعودية الاشتباة اجراءات

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