محمد رمضان يتحدى منتقديه بطرح برومو أغنيته الجديد "جدع"



وعلق رمضان على البرومو الخاص بأغنية "أيوة جدع" قائلاً"ثقة في الله نجاح أغنية أيوة جدع قريباً جدا علي قناتي الرسمية على يوتيوب".



جدير بالذكر أن محمد رمضان يستكمل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم، ويشاركه فى البطولة كلا من "نور، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، سلوي عثمان، عبد العزيز مخيون"، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

تحدى الفنان محمد رمضان، منتقديه بطرح برومو أغنيته الجديدة "أيوة جداع"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".