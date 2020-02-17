Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان يتحدى منتقديه بطرح برومو أغنيته الجديد "جدع"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:55 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحدى الفنان محمد رمضان، منتقديه بطرح برومو أغنيته الجديدة "أيوة جداع"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وعلق رمضان على البرومو الخاص بأغنية "أيوة جدع" قائلاً"ثقة في الله نجاح أغنية أيوة جدع قريباً جدا علي قناتي الرسمية على يوتيوب".

جدير بالذكر أن محمد رمضان يستكمل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم، ويشاركه فى البطولة كلا من "نور، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، سلوي عثمان، عبد العزيز مخيون"، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 13 ساعة

قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك

منذ 33 دقيقة

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. طاقم عمل "البرنس" يحتفل ببداية تصوير المسلسل "صور"

غدًا.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" على youtube (فيديو)

"ثقه في الله نجاح".. محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة جديدة

أحمد زاهر يستعرض عضلاته من داخل الجيم

بعد ساعتين من طرحه.. كليب محمد رمضان الجديد "كازانوفا" يحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

06:11 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status