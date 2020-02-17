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الأوقاف: ننفق 6 ملايين جنيه سنويا على الفقراء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:53 م
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الدكتور جابر طايع
الدكتور جابر طايع
كساب أحمد
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن موازنة الوزارة في 2013 كانت 90 مليون جنيه، ووصل إعمار المساجد هذا العام فقط لأكثر من 2 مليار جنيه، وهذا رقم قياسي مهول، يدل على الحوكمة التي قامت بها وزارة الأوقاف، من أجل الحفاظ على المال العام.

وتابع "طايع"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية"dmc"، مساء الإثنين، أن وزارة الأوقاف تنفق 6 مليون جنيه سنويًا على الفقراء ضمن شروط الواقفين، وتم جميع 150 مليون جنيه العام الماضي في اطار مشروع صكوك الاضاحي.

ولفت إلى أن الوزارة طالبت الأئمة بالابتعاد عن الشد والجذب على مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على منظومة العمل في الاوقاف بصورة طبيعية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الأوقاف صكوك الاضاحي المال العام

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