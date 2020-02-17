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صفقة القرن.. فلسطين تطلب تحرك دولي سريع لوقف تنفيذ خطة ترامب للسلام

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:41 م
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وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
وكالات
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طلبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، تحرك دولي عاجل؛ لوقف تنفيذ خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي تهدف إلى "القضاء على القضية الفلسطينية".

وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيان صحفي لها، على أن المجتمع الدولي لا يملك متسع من الوقت لإنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "واس".

وقالت: إن "الصيغ الملتبسة أو المحايدة أو المترددة تجاه هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الخطيرة لا تجدي في وقف الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ولا تساعد في إنقاذ السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ هذه الخطة المشؤومة".

كما أدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام، محذرة مما يجري يومياً من تطبيق فعلي لبنود الصفقة الأمريكية الإسرائيلية، والمحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتماشى مع بنودها تحت المظلة الأمريكية.

ولفت الوزارة الفلسطينية إلى أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة لحشد أوسع رفض دولي لخطة ترامب نتنياهو، إدراكاً منها لمخاطرها الحقيقية ونتائجها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وطالبت المجتمع الدولي والاتحادات والتجمعات الإقليمية المختلفة "برفض وإدانة هذه الخطة وإجراءات وتدابير الاحتلال، التي أصبحت لصيقة بها، والتصدي الحقيقي للتنمر الأمريكي على المجتمع الدولي وشرعياته، والمحاولات الرامية لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب".

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فلسطين صفقة القرن خطة ترامب للسلام خطة السلام الأمريكية ترامب إسرائيل

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