Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء جولته في مصر.. تعرف على اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية لتيري دالي رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي.

وشملت الرحلة عددًا من المعالم السياحية في القاهرة والجيزة، بهدف إطلاعه على آخر المستجدات بشأن مشروعات تطوير المنتج السياحى وتعزيز البنية الأساسية بالمناطق السياحية المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA هو المنظمة السياحية الأهم في السوق الأمريكي، ويختص بشئون وكلاء السياحة الأمريكيين.

ويعمل الاتحاد على تعريفهم بنظرائهم حول العالم، كما يمثل أداة لربط قطاعات صناعة السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية من شركات سياحة وخطوط طيران ووكالات حكومية وهيئات سياحية وغيره.

جاءت الجولة بعد انتهاء لقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع تيري دالي Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي USTOA، لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد الاجتماع السيد أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السياحة اتحاد منظمة السياحة الأمريكية

أخبار تهمك

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك

منذ 34 دقيقة

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

منذ حوالي 3 ساعات

فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات ببورصة برلين

"المشاط" توزع تيجان فرعونية على زائرات الجناح المصري ببورصة برلين

السياحة تشارك فى المؤتمر الدولي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA

تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في المؤتمر السنوي لإتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA

لقاءات مكثفة لنائب وزير السياحة والآثار مع المستثمرين الأوروبيين

"هيئة السياحة": نشارك في كل الفعاليات الدولية تنشيطًا للقطاع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

06:11 م

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

03:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status